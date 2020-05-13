Михаил Хазин: «В отличие от других госструктур, в армии идет конструктивная работа»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Известный экономист Михаил Хазин считает, что сейчас армия – пример того, как нужно действовать, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Пока политики поливают друг друга грязью в анонимных телеграм-каналах, армия не участвует ни в каких склоках, а спокойно продолжает работать.

Эпидемия коронавируса показала несовершенства российской системы управления. Неэффективность, бессмысленная бюрократия, совокуплённая с коррупцией (когда некоторые чиновники принципиально отказываются думать о людях и изучают лишь вопросы распределения бюджетов), искажённая статистика, и так далее и тому подобное.

При этом политические дрязги и склоки никуда не делись (собственно, они и не могут никуда деться, это нормальная составляющая часть любой политической системы при любом строе и во все времена) и мы видим, что представители разных политических групп активно друг друга «поливают», используя в том числе разного рода не конвенционные источники, типа анонимных телеграм-каналов.

Но есть одно обстоятельство, которое вызывает серьёзное удивление. Дело в том, что в рамках всех этих склок, политологических открытий, заявлений и «отмазок» практически отсутствует армия.

Ладно бы она не была вовлечена в эпидемический контекст, но это явно не так, поскольку строящиеся военными госпитали открываются, военные врачи по полной программе вовлечены в лечебные процессы, а обсуждение потенциального ЧП вообще не может происходить вне военного контекста.

И — тишина...

А ответ очень интересен, поскольку социальная напряжённость лезет из всех щелей и опыт российских Вооружённых сил в части неучастия в политических склоках тут может быть очень полезен. И я сейчас попытаюсь его объяснить.

С моей точки зрения, дело в том, что, как это, собственно, и показала эпидемия, качество управления у нас очень упало. А поскольку руководители крупных структурных единиц (регионов, министерств, крупных корпораций) очень не любят признаваться в своей профессиональной недееспособности, то они начинают маскировать свою управленческую и политическую профнепригодность политической активностью. И, как следствие, раздувают политическую (и, чего уж грех таить, социальную) активность населения, вообще, и элиты, в частности, до очень высоких показателей.

То есть, иными словами, активность эта фальшивая (или, как сейчас говорят, фейковая), она является операцией прикрытия, а не попыткой в чём-то там разобраться или решить какой-то вопрос. И в этой ситуации армия, которая последние годы активно развивается в рамках давно разработанных и утверждённых планов и в такой операции прикрытия просто не нуждается, выглядит совершенно иначе.

Зачем люди, которые могут просто и чётко объяснить, что они делали вчера и позавчера, что они делают сегодня и будут делать завтра, будут тратить свои силы и энергию на то, чтобы сочинять пустые сплетни и заговоры, направленные на отвлечение внимания от их основной деятельности? Деятельность-то у армии есть и все видят, что она есть, так чего огород городить?

Соответственно, и желающих наехать на армию находится мало поскольку работа явно имеет место быть, то ругать можно только за то, что сделано недостаточно и/или не совсем качественно. Разумеется, такие претензии всегда будут, но они всегда взаимны: если у тебя, у самого в глазах лесоповал, то искать соломинки дело рискованное, может и встречная претензия прилететь. Тем более, что допущенные ошибки в рамках рабочих процессов изучаются и больше не повторяются. Разного рода истории в армии бывают и сейчас (а где они не бывают), но много ли раз вы видели, чтобы они повторялись? А раз не повторяются, то значит, работа идёт. Чего не скажешь о многих других госструктурах.

В общем, возвращаясь к началу статьи, можно отметить, что армия показала, что есть некоторый уникальный механизм, который позволяет выскочить из постоянного круговорота фиктивной политической активности и обеспечить не только более или менее постоянный результат, но и практическую защиту от разного рода нападок и наездов. И механизм этот — регулярная и конструктивная работа.

Разумеется, можно было бы говорить, что «работа дураков любит» и «куй железо, не отходя от кассы» (лозунг некоторых современных чиновников, которые под кассой подразумевают бюджет), но мы в самое ближайшее время увидим другой результат. Очень многие высокопоставленные чиновники именно в результате своих политических игр потеряют свои должности (и, отметим, активы), а вот армия будет спокойно продолжать свою работу. И, собственно, именно она сегодня даёт нам пример того, как нужно действовать для того, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне.