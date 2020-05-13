Вопросы развития ветслужбы обсудили в ЗСК

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание, на котором были подведены итоги работы ветслужбы Кубани в 2019 году и обсуждены перспективы дальнейшей работы. С докладом о результатах деятельности ведомства перед депутатами выступил руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Тема эпизоотического благополучия в регионе регулярно становится предметом обсуждения кубанских законодателей. Об этом, предваряя работу, присутствующим напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, подчеркнув, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса возможно только при стабильной эпидобстановке.

- Краснодарский край – одна из ключевых аграрных территорий страны. Он в свое время пережил и птичий, и свиной грипп. Тогда экономике сельскохозяйственного региона был нанесен серьезный ущерб. Поэтому сохранение устойчивого развития АПК через применение мер контроля за отраслью животноводства - это во многом обязанность нашего департамента ветеринарии, - сказал Юрий Бурлачко.

По словам Романа Кривоноса, в 2019 году ветнадзор на Кубани осуществлялся за деятельностью 6,8 тысяч предприятий. Говоря об экономическом ущербе, который могут повлечь за собой вспышки опасных инфекций животных, руководитель ведомства отметил, что за отчетную дату в регионе было выявлено 35 неблагополучных пунктов по карантинным заболеваниям и 10 объектов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней (АЧС). В этом году ситуация в крае пока стабильна, количество выявленных очагов по различным инфекциям меньше в разы.

Немалая работа велась ведомством и по выявлению незаразных болезней. По результатам ветсанэкспертизы на обеззараживание в Краснодарском крае направлена крупная партия мяса. Часть продукта пришлось утилизировать, часть - уничтожить.

Ведомство вносит свою лепту и в борьбу с коронавирусом. Так, в 12 муниципалитетах края спецтехника, находящаяся в введении департамента ветеринарии, регулярно участвует в санобработке мест массового пребывания людей.

Вице-спикер ЗСК, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин пояснил, что задачу по дальнейшему обеспечению ветблагополучия в крае парламентарии планируют решить, приняв на майской сессии соответствующий законопроект. Он позволит структурировать взаимоотношения между федеральными и краевыми службами, отвечающими на Кубани за эпизоотическую обстановку. Предусмотрены также мониторинг всех личных подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории региона от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных.

Ранее о необходимости принятия данного закона говорил и спикер кубанского парламента, аргументируя это тем, что в случае появления такого нормативного правового акта бизнес, по крайней мере, будет четко понимать: государство не останется в стороне от проблем и рисков, связанных с ветблагополучием.

— Мы знаем, что профильный федеральный закон был принят с определенными компромиссами. Я уверен, депутаты поддержат инициативу, которую мы рассмотрим на майской сессии. Мы сохраним нашу ветслужбу в том виде, в каком она есть сейчас. Законопроект даст возможность для дальнейшего ее развития, позволит ей и впредь совершенствоваться и эффективно выполнять возложенные на нее обязанности, - резюмировал Юрий Бурлачко, подводя итоги совещания.