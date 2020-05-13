Четвероногие богачи: люди всё чаще оставляют наследство своим питомцам

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Для многих людей питомцы – полноценные члены семьи, которых любят, уважают и... даже готовы оставить им всё имущество в наследство. С годами, как показывает практика, таких прецедентов становится всё больше.

Одной из самых нашумевших за последнее время стала история жительницы Костромы, которая завещала квартиру, земельный участок и жилой дом животным из приюта «Право на жизнь». Родственники костромички пытались оспорить такое необычное решение, посчитав, что последняя воля родственницы нарушает их законные права. Однако прошло ещё несколько заседаний и позиция правосудия осталось неизменной.

Российское законодательство не предусматривает возможность оставить наследство любимому пушистику. Согласно ст.137 ГК РФ, по своему правовому статусу животные приравнены к имуществу, а вещи получать наследство не могут. А вот юридические лица выступить в качестве наследников право имеют. Именно поэтму зачастую любители питомцев оставляют завещание в пользу приюта домашних животных, прописав в тексте документа завещательное возложение, согласно ст.1139 ГК РФ, о необходимости заботиться о домашнем любимце за счёт полученного наследственного имущества. Конечно, в этом случае уверенным в том, что о вашем четвероногом друге действительно будут заботиться вы быть не можете.

С 2019 года оставить наследство своему питомцу стало легче. Теперь завещатель может дать поручение нотариусу организовать наследственный фонд, который будет использоваться для обеспечения ухода за домашним животным при наличии сомнений в порядочности и ответственности наследников (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Этот институт учрежден именно для того, чтобы большие состояния не попадали в руки малодостойных наследников. Плюсом наследственного фонда является то, что это организация, и, следовательно, деятельность, доходы и расходы проверяются контролирующими органами государства. Кроме того, наследодатель вправе указать подробно обязанности наследственного фонда, с описанием режима дня и рекомендациями по питанию. Самый большой минус в том, что организация наследственного фонда – достаточно затратное мероприятие, к тому же есть риск оставить меньше средств, чем потребуется на содержание животного.

И всё-таки это отличная возможность обеспечить достойное существование своим любимцам.