«Люди падали в голодные обмороки, они не ели по двое-трое суток, не было медпомощи», бунты в закрытом на карантин хостеле

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Daily Storm

Хостел на улице Талалихина 24 апреля закрыли на двухнедельный карантин — у одного из постояльцев обнаружили COVID-19. Заперты оказались более 200 человек. У здания выставили наряд полиции и абсолютно забыли о тех, кто остался внутри без денег, без еды и медицинской помощи.

«Мы сами прекрасно понимаем, что если коронавирус у кого-то выявлен, то надо остаться. Но за две недели у нас не взяли анализы, не предоставили медикаменты, медицинскую помощь, не привезли еду. То есть нас закрыли, бросили, как в ГУЛАГе. Люди, бывало, падали в голодные обмороки. Кто-то не ел двое суток, кто-то трое», - говорит изданию «Daily Storm» один из постояльцев хостела Алексей Шульга.

Когда угроза голода стала обретать все более реальные черты, Алексей попытался связаться с чиновниками. По его словам, МЧС, Роспотребнадзор, управа ЮВАО и администрация Нижегородского района перекидывали обращение из одного ведомства в другое, но помощь так и не прислали. Откликнулись лишь Фонд «Милосердие» - они привезли 15 продуктовых наборов на 200 человек, но больше просто не было, и Фонд содействия миграции — сначала несколько мешков картошки, а потом еще целую машину продуктов. Их разделили между всеми постояльцами хостела.

За три недели изоляции анализов на коронавирус у постояльцев так никто и не взял и люди решились на побег, но полиция блокировала все выходы. А вот что делать с бунтовщиками силовики не знали. Зато знал статный подполковник, прикативший к хостелу на своем «Тойота Лендкрузер» и сообщивший, что он глава отдела МВД по Нижегородскому району. «Пистолеты достанем — расстрелять всех на…! — громко скомандовал он о порадовался произведенному эффекту сказанных слов. Но стрелять не стал, как и помогать тоже.

С бунтовщиками снова остались четыре сержанта и два майора. Они стали вместе с администратором хостела и Алексеем Шульгой звонить в разные инстанции — от Роспотребнадзора до районной управы. В итоге, добиться своего у постояльцев хостела чудом все-таки получилось. Вечером того же дня администрация Нижегородского района привезла продукты, а местная поликлиника пообещала провести тестирование как можно быстрее.