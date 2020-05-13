Миллиарды на коронавирусе или кто поставляет в российские больницы горящие аппараты ИВЛ

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13 мая 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

12 мая в питерской больнице Святого Георгия погибли пять больных коронавирусом, но умерли они не от вируса, они сгорели в огне. А 9 мая в московской больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где также лечат больных коронавирусом, из-за пожара погибла женщина. В обоих случаях причина возгорания одна и та же - короткое замыкание в аппарате ИВЛ.

Издание «BAZA» выяснило, что оба аппарата, из-за которых начался пожар, называются «Авента», производятся на Уральском приборостроительном заводе, входящем в структуру «Ростеха». При этом в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил «Ростех» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ, а также другого оборудования для борьбы с эпидемией на весь 2020 год.

Интересно, что гендиректором Уральского завода и его головного концерна были до недавнего времени отец и сын - Булат и Анвар Гайнутдиновы. Правда, 6 мая Гайнутдинов-старший, покинул компанию «в связи с участием в другом проекте», но до этого семейный подряд неплохо зарабатывал на коронавирусе. Спрос на аппараты настолько высокий, что производитель даже открыл горячую линию для желающих приобрести ИВЛ. Один «вентилятор» стоит от 1,5 млн до 3,4 млн рублей в зависимости от модификации.

«Мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Приносим соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Какими бы ни были причины, произошедшее стало трагедией для нас всех», - сообщается в релизе продавца медицинского оборудования.