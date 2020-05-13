На железной дороге проводится усиленная санитарная обработка локомотивов

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В непростых эпидемиологических условиях на Приволжской магистрали уделяется особое внимание санитарной обработке тягового подвижного состава. Дезинфекции подвергаются все локомотивы, эксплуатирующиеся на ПривЖД, вне зависимости от их приписки.

В рамках предрейсовой подготовки в сервисных локомотивных депо проводится санитарная обработка кабин тепловозов и электровозов, а также наиболее контактных мест (пультов управления, кресел машинистов, ручек, поручней, подоконников и так далее). Так, с начала апреля было проведено почти 8 тысяч обработок кабин. Перед выходом в рейс локомотивы дополнительно укомплектовываются дезинфицирующими средствами, предназначенными для обработки рабочих мест при смене машинистов.

Предрейсовый медицинский осмотр локомотивных бригад проводится с соблюдением дополнительных мер предосторожности. В частности, для безопасности сотрудников во всех пунктах установлены прозрачные защитные экраны. Они не мешают процессу осмотра, но минимизируют контакт между медицинским работником и железнодорожником. Кроме того, локомотивные бригады, которые работают на территории Казахстана (на участке Аксарайская-2 – Ганюшкино), проходят ещё и обязательный послерейсовый медосмотр.

Все кабинеты медосмотра и медицинские пункты вокзалов оснащены средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, кожными антисептиками, моющими и дезинфицирующими средствами, а также рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

Дезинфицирующие мероприятия также проводятся в домах отдыха локомотивных бригад. Их помещения регулярно проветриваются и обрабатываются с помощью спецсредств.

Регулярно пополняется запас средств индивидуальной защиты. На данный момент в подразделениях Приволжской дирекции тяги создан десятидневный запас масок и антисептиков.