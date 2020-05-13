«Мы тоже люди и хотим жить», сотрудники психоневрологического интерната умоляли власть о помощи, но получилось только хуже

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13 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: bloknot-stavropol.ru

Новоселицкий психоневрологический интернат закрылся на карантин 26 апреля, после того как у 12 постояльцев подтвердился коронавирус. Вчера медики записали видео, где рассказали, что их просто бросили, заперли в учреждении и никому до них нет дела.

Результатов тестов им не сообщают, говорят, что потеряли, причем два раза. А к тем, у кого проявляются симптомы, даже отказывается приезжать скорая помощь. «В 4 часа мы закрываем интернат и выходим бастовать», — заявили они.

Подавлять протест ринулся глава Новоселицкого района Владимир Антоненко, он поговорил с сотрудниками и пообещал в течение 2-3 дней перевезти всех из интерната в инфекционную больницу, вот только условия там далеко не самые лучшие.

«Как и обещали, нас решили вывозить из интерната небольшими группами, ссылаясь на то, что подходящего транспорта нет. Вчера уехала первая партия персонала и пациентов, а сегодня в путь отправится следующая. Всех направили в Солнечнодольск. Сказали, взять с собой медикаменты и теплые вещи. Когда первая партия персонала приехала в учреждение, то пришла в ужас. Создается впечатление, что над нами просто издеваются», — рассказала одна из сотрудниц психоневрологического интерната. Обшарпанная плитка, полуразваленные стены и холод — вот как отреагировали власти на призыв медиков о помощи, пишет bloknot-stavropol.ru

17 дней медперсонал находился в заточении в интернате, выполняя свои должностные обязанности. Сестры милосердия спали по 1,5 часа в сутки и просто не знали, что ответить пациентам с CoVID-19, которые, глядя в глаза, спрашивали, а умрут ли они. Но, как оказалось, переезд в инфекционную больницу ничего не изменил - лучше не стало.