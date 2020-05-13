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Эксперт: Использование медицинских перчаток прерывает путь заражения COVID-19

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт: Использование медицинских перчаток прерывает путь заражения COVID-19
Медицинские перчатки, фото соцсети

Использовать медицинские перчатки следует для прерывания пути заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщил главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

«Использование медицинских перчаток и масок порождает много споров и вопросов, давайте же найдем решение. В настоящее время кроме воздушно-капельного пути передачи респираторных инфекций особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути передачи. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, прикасаясь к которым человек переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки. Заразиться через кожу невозможно, кожа - наш барьер от инфекции. Перчатки же несут в себе две основные роли. Первая - после посещения «грязных» зон (общественных мест), сняв и выкинув перчатки, руки сразу же становятся чистыми. Вторая - руками в перчатках человек теоретически не трогает глаза и рот, так как психологически отталкивает их», - подчеркнул Илья Акинфиев.

Как ранее Агентству «Москва» сообщил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов, латексные перчатки защищают от коронавируса лучше тканевых.

ГБ

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