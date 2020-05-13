Эксперт: Использование медицинских перчаток прерывает путь заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Медицинские перчатки, фото соцсети

Использовать медицинские перчатки следует для прерывания пути заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщил главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

«Использование медицинских перчаток и масок порождает много споров и вопросов, давайте же найдем решение. В настоящее время кроме воздушно-капельного пути передачи респираторных инфекций особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути передачи. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, прикасаясь к которым человек переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки. Заразиться через кожу невозможно, кожа - наш барьер от инфекции. Перчатки же несут в себе две основные роли. Первая - после посещения «грязных» зон (общественных мест), сняв и выкинув перчатки, руки сразу же становятся чистыми. Вторая - руками в перчатках человек теоретически не трогает глаза и рот, так как психологически отталкивает их», - подчеркнул Илья Акинфиев.

Как ранее Агентству «Москва» сообщил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов, латексные перчатки защищают от коронавируса лучше тканевых.