COVID-19 как купидон: любовь и коронавирус

Пандемия не помеха влюбленности. Жизнь не стоит на месте. Каждый день в мире случаются удивительные истории любви.

Джереми Коэн, молодой фотограф из Бруклина, долго не был на свиданиях. В марте этого года, находясь в изоляции, он заметил танцующую девушку на крыше соседнего дома. Ей оказалась Тори Синьярела, молодая 23-летняя девушка. Джереми понял, что это любовь с первого взгляда. Он отправил девушке свой номер телефона при помощи дрона. После этого они стали общаться. Но для свиданий им приходится проявлять смекалку. Их первый романтический вечер состоялся на крышах их домов. Влюбленные общались через интернет и махали друг другу рукой. Для того, чтобы девушка согласилась с ним на совместную прогулку, Джереми забрался внутрь зорба (большого прозрачного шара) и захватил с собой букет цветов. Разговаривать через стенки зорба было неудобно, но зато им было весело. Своими приключениями пара делится в Instagram. Во время пандемии молодые люди хотят донести, что физическое дистанцирование хотя и важно, но это не значит, что нужно отдаляться эмоционально.

Еще одна история про россиян. Молодые люди познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации из Китая из-за коронавируса. Они сразу влюбились друг в друга.

Даниил Парфенович, 18-летний юноша из Красноярска, и его ровесница Инна Савинцева из Кировской области встретились в аэропорту перед вылетом самолета в Тюмень. Они были в масках – соблюдали правила безопасности. Во время переклички организаторы эвакуации назвали их имена, они встали рядом и начали общаться. Инна и Даниил поняли, что влюбились.

Пара прилетела в Тюмень. Их разместили на карантин в санатории «Градостроитель». Они попытались соврать, что являются сожителями, чтобы их поселили вместе, но все-таки помочь им не смогли. Даниил и Инна были вынуждены общаться только через мессенджеры, так как им нельзя покидать свои номера. Молодой человек признался, что больше всего мечтает о встрече с девушкой вживую.

Инна Савицева работала в Китае по лицензии музыкальным редактором – составляет звуковое оформление, редактирует музыкальные файлы. Даниил Парфенович учился в университете по направлению «бизнес». Успел закончить только один курс.

Следующая трогательная история происходит в реальном времени на границе Дании и Германии между 85-летней датчанкой Ингой Расмуссен и 89-летним немцем Карстеном Тюхсеном Хансеном. Пара сошлась еще два года назад. В течение года Инга и Карстен встречались каждый день. И сейчас они продолжают свою традицию. После того, как граница между их странами была закрыта, влюбленные стали встречаться для долгих разговоров возле города Авенторф. Однако каждый из них находится на своей территории, соблюдая дистанцию. Инга добирается до места встречи на личном автомобиле, а Карстен ради нее каждый день ездит на встречу на велосипеде.





