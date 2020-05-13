Якутского шамана, который дважды устраивал «походы на Кремль», задержали и заперли в психиатрической клинике

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13 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Якутского шамана Александра Габышева задержали силовики и увезли в психиатрическую больницу. Накануне двое полицейских под предлогом тестирования на коронавирус пытались забрать его в отделение, но режим самоизоляции шаман не нарушал и не выезжал в другие регионы, а потому удалось отбиться.

В этот же день в его дом ворвались уже 20 силовиков. Они вывели шамана без обуви, в наручниках и не подпустили в нему адвоката, которая оказалась на месте задержания. Как сообщил «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, сейчас Александра Габышева заперли в психбольнице. Правозащитник предполагает, что задержание может быть связано с попыткой отправить Габышева на психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела. Однако такое решение может принять только суд, которого не было, а о возобновлении расследования информации и вовсе нет.

Напомним, шаман стал известен тем, что в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии и завели против него дело о призывах к экстремизму, но обвинений так и не предъявили. Второй раз Габышева и его сторонников оштрафовали за неповиновение полицейским.