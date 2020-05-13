Последствия ЧС в Латвии: Латвэнерго повышает цены на электричество

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13 мая 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает серию статей о мошенничестве, о хамском отношение к народу Латвии, о том, как из него «выжимают» последние соки. История Латвэнерго.

Латвэнерго -государственная энергетическая компания Латвии, производящая около 70% всей электроэнергии страны. Является поставщиком электроэнергии как для предприятий, так и для жителей республики. Основана в Латвии в 1958 году. Вернее, в СССР.

Что было в 1958 году – сложно сказать теперь. Но за последние несколько лет данную организацию «трясло» хорошенько: скандал с возможным получением взяток руководством АО Латвэнерго и аресты руководителей этого предприятия не стали сюрпризом для людей.

По данному поводу высказался профессор Рижского Технического Университета Дагнии Блумберги: «Там было ясно видно, что реализация «схемы» проходит на всех уровнях Латвэнерго. Репутация предприятия сильно пострадала».

Как уже упомянули, «крышует» данную «вороватенькую» организацию, естественно, государство. Вот они и выбрали для себя девиз – «издеваться» над людьми.

Народ Латвии стал получать «писульки» от Латвэнерго: «стандартное» предупреждение об изменении тарифа и новый «стандартный» договор. С июля повышается цена за электричество! Как же так? В стране полным ходом идет кризис, безработица, нищета, самоубийства… А государственная компания повышает тарифы за необходимые услуги! И так народ Латвии «воет» уже от непонятных поборов данной организации, но Латвэнерго – плевать! Самим кушать хочется.

Итак, тариф повышается, несмотря на кризис, потерю работы, уменьшение пособий, безработице и т.д. ЧС в стране продлена до 9 июня. А вот уже с июля народ Латвии ждет подарок – большие цены за электроэнергию.

Что происходит?

Латвэнерго повышает цены под шумок! И это в то время, как по всей Европе цены на жилье и электричество существенно понижены и страны изыскивают возможность помочь населению в ситуации кризиса. В других странах Европы! Но не в Латвии.

Может сейчас, в условиях ЧС, Латвэнерго делает послабления населению. Например, в законе (в период ЧС) сказано, что если у человека имеется долг, то для решения этого вопроса дается 60 дней. В этот период можно договориться с кредитором и «отложить» выплату, как минимум на 60 дней. Главное, сказано в законе, нельзя проводить мероприятия, которые ухудшают положение должника.

Нет большого секрета, что у большинства людей в Латвии появились долги. Естественно, когда человек потерял работу, то и платить нечем. Когда пособия копеечные или же государство «нашло повод» тебе их не давать, то как жить-то? Люди пытаются договориться с кредиторами. Например, с Латвэнерго о том, чтобы после кризиса заплатить долг. А текущий счет оплачивать.

Фиолетово Латвэнерго на законы государства – плати! И нет никаких послаблений. Удивительно, государственная структура, где государство принимает законы и что? Простая фикция!

Наше издание неоднократно писало о том, как Латвэнерго «бандитским» методом и шантажом «накручивает» латвийцам плату. Для них это – норма!

Может не всех «ворюг» в данной организации арестовали.

Почему народ Латвии молчит открыто, а только тихо возмущается? Все в ваших руках!

Мой латышский коллега Марис Краутманис недавно написал: «Надеемся, что не разгорится бунт, потому что бунт всегда разрушителен. Но если власти продолжат демонстрировать свою алчность, социально безответственную политику – гнев будет нарастать. У оставшихся без средств к существованию людей психика деформируется. Латыш кроток. Немецким баронам тоже так казалось. До 1905 года».

Прошу заметить, писал латыш.

Состояние народа на «пределе». Еще одно увеличение цен подкинуло людям правительство – «хавайте»! Может не стоит бояться, а стоит сказать мародеру, что он мародер? Если народ Латвии это скажет, то правительство, возможно, и прислушается. Не будет же оно «газом и овчарками травить людей». Побояться потерять «свой имидж».