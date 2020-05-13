Лишь треть горожан подтвердили данные по ранее аннулированным пропускам

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13 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Только треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные через специальный портал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направили заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов», - сказал он.

Ранее Фурсин сообщал, что сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут заново получить пропуск. Для этого потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя с помощью портала i.moscow.