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13 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челиндбанк открыл кредитную линию «Удачная» на ремонт и строительство

В преддверии летнего сезона Челиндбанк предлагает целевой кредит на строительство и ремонт домов, квартир, благоустройство дачных участков.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» реализует специальную программу кредитования на цели, связанные с ремонтом и строительством.

Поскольку такие работы чаще всего осуществляются поэтапно, заемные средства в рамках данной программы могут быть выданы частями в течение первого года и использоваться по мере необходимости. При этом проценты начисляются только на использованную часть кредита.

Кроме того, Банком предусмотрена возможность отсрочки погашения: сумма основного долга может выплачиваться, начиная со второго года кредитования.

В рамках кредитной линии «Удачная» можно получить заемные средства на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей, на срок до 7 лет. В качестве обеспечения может выступать залог или поручительство физических лиц, в зависимости от суммы и срока кредитования.

Действуют специальные условия для участников зарплатных проектов и держателей кредитных карт Банка, а также клиентов с положительной кредитной историей.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на оформление кредита можно на сайте Банка.