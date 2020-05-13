Челябинские общественники рассказали о государственной помощи южноуральцам

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Эксперты назвали дополнительные меры поддержки для семей с детьми очень своевременными и актуальными.

«Владимир Путин в своем выступлении от 11 мая объявил о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. Указ предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Это своевременная и очень актуальная поддержка семей», - говорит

Елена Сыркина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и науке. Она отметила, что данные меры позволят семьям чувствовать себя увереннее в этот период.

Оксана Кирюшиной, президента Автономной некоммерческой организации «Союз родителей» рассказала, что среди южноуральцев очень много тех, кто нуждается в помощи, но не стояли на учете в учреждениях соцзащиты. Теперь, по решению президента, по 10 тысяч рублей получат все семьи страны с детьми.

«Мы получали много заявок по адресной гуманитарной помощи, многие родители потеряли доходы, не знали, что им делать: как заработать, если работать запрещено. Конечно, в такой ситуации без государственной помощи не обойтись. Еще один немаловажный момент – это то, что получить деньги можно без бюрократической волокиты, достаточно заявления от родителей, которое можно подать в электронной форме через сайт Госулуги. Сейчас, когда многие не работают, упрощенные механизмы получения любых видов услуг очень востребованы».

Ранее Оксана Кирюшина рассказала, что в Челябинской области планируется создать единый информационный портал для родителей. Пользователи портала смогут узнать, на какие виды помощи они могут рассчитывать, где получить поддержку. Кроме того, они сами смогут помочь тем, кто нуждается.