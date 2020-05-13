Врач из Дагестана обратился к землякам в связи с эпидемией

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-травматолог и общественный деятель, доктор медицинских наук Магомед Абдулхабиров в своем обращении к жителям Дагестана просит их отнестись с максимальной ответственностью к своему здоровью. Что именно нужно делать? Приводим текст письма.



Говорят, у каждого поколения своя война. Наша вирусная война не требует от нас форсировать зимой ледяные переправы, когда с другого берега фашисты стреляют в каждого прицельно.

Наши отцы и деды, преодолевая болота, леса и реки четыре года, преодолевая страдания и смерти, прошагали от Кавказа до Берлина и водрузили Знамя Победы! Не мы ли потомки этих героев!

И мы победим, но для этого от нас требуется самое малое: быть временно в антивирусной чистоте и в сдержанности от традиционных встреч. Умоляю каждого разумного: прислушайтесь к советам медиков, которые в этой войне на передовой: они работают в тяжелейших условиях во имя спасения заболевших, они чаще других болеют и погибают на этом фронте! Им тяжко, и сегодня они для нас высшие моральные авторитеты! Всего-то нам необходимо в семье иметь полотенце не общее, а каждому отдельное, лучше бумажное, разовое. И мыло желательно жидкое. В кармане иметь пакет с дезинфицирующими салфетками.

Меня всегда смущали наши туалеты городские, сельские и даже школьные и больничные, где отсутствуют краны для подмывания, жидкое мыло и сушилки для рук. Знать бы нам, что ручки туалетных дверей и кнопка для смыва – рассадник многих вирусов, бактерий, грибков, бацилл и микробов. Особо любят эти невидимые негодяи влажные ворсинки ковров. Поэтому надо бы каждому иметь свой молитвенный коврик, который необходимо регулярно дезинфицировать, и чистые носки. От молитв без носков на семейном ковре лучше воздержаться.

Этот вирус из Китая через моря, границы и огромные расстояния добрался и до Кавказа. Для проверки не только нашего иммунитета, но и нашей разумности и способности временно воздерживаться от шумных встреч, совместных молитв и счастливых свадеб. Особо тягостно не идти прощаться с усопшими, но и тут, во имя своего здоровья и здоровья близких и родных, нужно бы проявить тактичность и осторожность. Потом, после карантина, мы приблизимся сердцами и обязаны будем задуматься о том, почему мы позволили властям преступно разрушить медицину и образование под демагогией «оптимизация».

Это потом, а сейчас нужно осознать, что в мире уже заболели более 3 млн человек, более 400 тысяч смертей. Не хватает больниц и лекарств. Вирус никого не щадит! И прогнозы неутешительные. Будьте мудрее!