Сергунина: Продлен срок приема заявок на получение статуса соцпредприятия

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13 мая 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до 1 млн руб. расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тыс. столичных компаний», - рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации. При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на 5%.

При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года.

На время действия режима повышенной готовности подать заявку на включение субъекта малого или среднего бизнеса в перечень социальных предприятий можно по электронной почте: social@mbm.ru либо в департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов пер., д. 4, стр. 2.