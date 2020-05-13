Южноуральские эксперты прокомментировали меры поддержки бизнеса

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13 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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Эксперты оценили меры поддержки предпринимателей и рассказали, что ждут от властей пострадавшие от пандемии предприятия.

По мнению Арсена Унаняна, члена Общественной палаты Челябинской области, монетизированные меры поддержки охватили практически разные слои населения. Он особо отметил предложенную президентом специальную кредитную программу поддержки занятости, которой смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших отраслях экономики. Арсен Унанян считает, что необходимо расширить перечень таких предприятий.

«Радуют показатели Территории бизнеса и команды Артура Юсупова. Надеюсь им выделят больше денег и они их ретранслируют дальше в экономику. Ждём решения по рынку недвижимости - майские указы президента и нацпроекты никто не отменял! Но уже хорошо, хоть какие-то подвижки позитивные, особенно с окончанием нерабочих дней, жаль что у нас только самоизоляция продолжается», — сказал Арсен Унанян.

Игорь Белехов, советник председателя Общественной палаты Челябинской области, отметил заявление президента о поддержке некоммерческого сектора, который на федеральном уровне приравнен к малому и среднему бизнесу.

«Очень важным считаю, чтобы заявления президента были поддержаны действенными мерами со стороны соответствующих органов власти как федерального, так и регионального уровней, — говорит эксперт. — Пока эта задача не решена. А за нами наши трудовые коллективы и наша деятельность, неоднократно объявленная социально значимой».