В Челябинске строят школу-гигант и огромный детсад

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В Челябинске активными темпами ведется строительство школы-гиганта и детского сада. Оба учреждения распахнут свои двери уже первого сентября. Ход работ проинспектировал глава региона Алексей Текслер.

Самая большая школа на Урале появится в микрорайоне «Парковый». Новый образовательный комплекс рассчитан на 1,5 тысячи мест. Он будет работать по типу академической гимназии. Так, предпрофильное обучение станет доступно уже для восьмиклассников, а в старшем звене будет разделение по профилям. Кроме того, на базе образовательного центра создадут современное физкультурно-спортивное пространство.

Также Алексей Текслер проконтролировал ход работ по строительству детского сада в микрорайоне «Академ Риверсайд». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 290 мест, по плану завершение строительства объекта в октябре текущего года. Однако Алексей Текслер поставил задачу подрядчику завершить работы до первого сентября. Дело в том, что уже сейчас детсад имеет строительную готовность 45 процентов.

Отметим, что всего в этом году в регионе строится и будет введено в эксплуатацию 13 детсадов.