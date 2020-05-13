Под Челябинском готовятся к открытию новые ФАПы

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13 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

В регионе продолжают строить новые ФАПы. Так, к открытию готовятся фельдшерско-акушерские пункты в поселке Витаминный и селе Архангельское. С рабочим визитом в Сосновском районе побывал губернатор Алексей Текслер.

По словам руководителя области, в этом году будут построены 24 объекта.

- Они, безусловно, востребованы. Например, в поселке Витаминный ФАПа никогда не было, люди ездили за 20 километров, чтобы получить медицинскую помощь, - рассказал Алексей Текслер. - Фельдшерско-акушерский пункт приближает медицинскую помощь к людям. В поселке Архангельский старый ФАП, он в аварийном состоянии, и востребованность в новом объекте, безусловно, тоже есть.

В поселке возвели современный фельдшерско-акушерский пункт, в здании есть необходимые кабинеты для оказания первичной медицинской помощи, а также квартира для фельдшера. В ближайшее время специалисты установят оборудование и в медицинское учреждение начнет работу.

Еще один новый ФАП готов начать работу в селе Архангельское. Старый здравпункт был построен еще в 80-х годах и сейчас находится в аварийном состоянии.

- Мы будем продолжать эту работу, - подчеркнул губернатор. - Будем ускоряться, чтобы эти объекты появлялись более оперативно, чтобы качественная и квалифицированная помощь приходила к людям.

Кстати, власти приняли решение, что в области не сократят финансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их будут применять ко всем новым ФАПам.