На Южном Урале нуждающиеся бесплатно получат продукты

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13 мая 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

При поддержке правительства региона и некоммерческих организаций благотворительный фонд «Русь» распределит порядка 50 тысяч продуктовых наборов среди одиноких пенсионеров и малообеспеченных семей. С его работой ознакомился губернатор Алексей Текслер.

- Я очень рад, что в нынешних непростых условиях у нас есть такой партнер. Несколько тысяч продовольственных наборов ежемесячно доставляются малообеспеченным семьям, а сейчас, в период самоизоляции, крайне актуальна доставка продуктовых наборов старшему поколению, - подчеркнул Алексей Текслер.

Фонд «Русь» закупает 44 тысячи наборов у местных торговых сетей и еще 6 тысяч собирает своими силами. После того как продуктовые наборы сформируют, они направляются в муниципальные районы. На местах социальные работники и волонтеры забирают их и доставляют на дом одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.

- Ежедневно по зову сердца сюда приходят молодые люди, которые формируют и комплектуют эти наборы, - прокомментировал увиденное Алексей Текслер. - Безусловно, это крайне важно, мы поддерживаем инициативу наших волонтеров. Молодые люди, студенческие отряды – здесь полная поддержка со стороны региона и слова благодарности ребятам, которые эту помощь осуществляют.