На Южном Урале заработала «фабрика» по производству масок

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13 мая 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

На Южном Урале запустили линию по производству медицинских масок. Планируется, что в месяц будет изготавливать пять миллионов штук. Промышленную площадку посетил глава региона Алексей Текслер.

- В медицинских учреждениях должен быть в наличие постоянный запас масок, - обозначил задачу губернатор. - С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски в аптечную сеть областного аптечного склада. Может будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках.

Алексей Текслер во время визита на предприятие заявил, что собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки области по доступным ценам.

Новая линия по производству масок по договоренности Алексея Текслера и Игоря Алтушкина была приобретена Русской медной компанией и передана Челябинской области.