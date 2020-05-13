Южноуральцам запретили появляться без масок в общественных местах

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13 мая 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В области с 12 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции вводится обязательный масочный режим. Это сделано в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона и по рекомендации федерального Роспотребнадзора.

Пользоваться средствами индивидуальной защиты необходимо при посещении общественных мест - магазинов, медицинских учреждений, аптек, банков, парикмахерских, а также в транспорте. Организациям, оказывающим услуги населению, поручено обеспечить контроль за использованием масок персоналом и клиентами.

- Мы мониторим ситуацию с наличием масок в аптеках региона, - заверил губернатор Алексей Текслер. - Обращаем внимание на ответственность организаций, но в первую очередь на ответственность самих граждан за развитие ситуации с коронавирусом. На этом делаем особый акцент.