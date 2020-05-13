Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы

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13 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

На Южном Урале, несмотря на отмену массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, торжественно и ярко отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей области с юбилеем и возложил цветы к Вечному Огню.

Глава региона обратился к южноуральцам в рамках прямого эфира, организованного телеканалом ОТВ. Он поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой.

- 75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества, - напомнил губернатор. - Челябинская область внесла значительный вклад в дело Победы. Более двухсот крупных промышленных предприятий было эвакуировано на Южный Урал. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Каждый пятый танк был произведен в Челябинске, который носил гордое имя Танкоград.

Алексей Текслер также заверил, что в области непременно состоится и шествие Бессмертного полка, и парад Победы.

- Вечная слава героям! Вечная память павшим! С праздником! С Днем Великой Победы! - заключил руководитель области.

Напомним, в этом году празднование юбилея Победы из-за коронавируса проходило в режиме онлайн. В Челябинской области подготовили ряд мероприятий, к которым могли присоединиться все желающие. Это различные флешмобы, посвященные теме Великой Отечественной войны, интерактивные площадки, где южноуральцы рассказывали о своих героических родственниках.

Сколько эмоций вызвала акция «Персональный парад»! Коллективы артистов собирались у домов, где проживают ветераны, и устраивали им мини-концерты. Улыбки и слезы радости были не только у Героев, но и у их соседей. Эта новая традиция, безусловно, будет продолжена.