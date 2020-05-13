Коронавирус 13 мая: заниженный уровень смертности в России и проверки загоревшихся больниц

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13 мая 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 4 345 560 человек. Погибли 292 916 инфицированных, вылечились – 1 604 980. Напоминаем, что с 12 мая в Москве в общественном транспорте и в магазинах начал действовать обязательный масочный и перчаточный режимы. За их нарушение полагается штраф четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей. Режим нерабочих дней тоже кончился.

Уровень смертности от COVID-19 может оказаться почти в три раза выше представленных нам показателей. Подробности здесь.

Американские журналисты тоже обвинили власти РФ в занижении уровня смертности от коронавируса на 72%. Акулы пера «The Financial Times» ответили, что количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге от всех причин превышает средний показатель за последние пять лет на 2 073 смерти, но коронавирусная инфекция указана в качестве причины летального исхода только в 629 случаях.

Росздравнадзор начал проверку всех аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечились заболевшие COVID-19, погибли пятеро тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Пожар возник в реанимации, загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких. Пожар в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая, погиб один человек.

В Иране создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд с помощью наноматериалов. Такой тест может выявлять заболевание на 95% на начальных стадиях, а также определять другие вирусы. В ближайшее время система пройдет сертификацию.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с COVID-19. «Мы организовали специальную горячую линию психологической поддержки для родственников, где можно получить информацию о, соответственно, пациентах, особенно тяжелых, которые сами не выходят на контакт», – сказала глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ученые выяснили: коронавирус может вызывать бесплодие у женщин. Вирус поражает почки, печень и даже органы мочеполовой системы. Несмотря на это, масштабных исследований по этому вопросу не проводилось. «Осложнения подобного рода могут быть вызваны не только самим заболеванием, но и особенностями лечения. С учетом попыток использовать новые, не до конца проверенные лекарственные средства или иные технологии для лечения COVID-19», – заявил специалист Станислав Отставнов.

Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро. Информацию об оптовых закупках по низким ценам департамент транспорта Москвы опроверг. Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки — за 4,37 и продает их с большой наценкой.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Дептранс отмечает, что Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами.

«Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару», — уточнили в дептрансе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусам. По словам Навки, их госпитализировали, состояние Пескова оценивается как удовлетворительное, сама она чувствует себя хорошо.

«Мы вас не спасём, потому что сначала умрём все мы, а потом вы», история одного больного с положительным тестом на коронавирус. А люди задают вопросы: для чего тогда нам полис ОМС и кому и зачем мы платим налоги?

Москва создаёт «империю по дешёвке». Медийная истерика из-за коронавируса лишь на время вытеснила из мировой повестки геополитические проблемы. Но постепенно возвращается реальная жизнь – на днях представитель Госдепартамента США Морган Ортагус провела примечательный брифинг. Эта молодая (37 лет) и красивая дама назвала деятельность России на Ближнем Востоке «злонамеренным вмешательством». А заместитель помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Генри Вустер объявил, что «Кремль использует военную силу, посредников и дезинформацию, чтобы расширить своё влияние во всём Средиземноморье». Проще говоря, по мнению Белого дома, наша страна уже близка чуть ли не к контролю над тремя странами – Сирией, Ливией и Йеменом. Вот так – ни больше ни меньше.

Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы». Один из крупнейших современных эпидемиологов, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил, почему вторая волна коронавируса возможно будет ещё сильнее, когда появится вакцина, и можно ли было избежать пандемии.

«Мне казалось, я заживо сгорю»: истории больных коронавирусом. Сегодня России оказалась на втором месте по количеству зараженных COVID-19 в мире. Человечество в это время разделилось на две группы: кто-то боится и карантинит дома, а кто-то в коронавирус не верит вовсе. Версий происходящего – грузовик и маленькая тележка. Приплетают и политику, и мистику, и заговоры… Понять, где правда – почти невозможно, но факт того, что люди заболевают, отрицать нельзя. «АН» узнали из первых уст о том, как лечатся больные коронавирусом и почему подозревают неправильную диагностику.



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