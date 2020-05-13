Эксперт: крупнейшие авиапроизводители останутся на рынке, но, чтобы пережить кризис, им придется уволить сотрудников

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13 мая 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Гражданская авиация – одна из сфер, наиболее пострадавших от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Эксперты предрекают массовые банкротства авиакомпаниям, которые фактически полностью лишились заработка. Вслед за авиаперевозчиками, могут разориться и крупнейшие производители воздушных судов.

Существует целый комплекс причин, из-за которых крупнейшие мировые производители оказались в столь сложной ситуации, подчеркнул авиаэксперт Роман Гусаров. Специалист отметил, что многие авиакомпании перевыполнили план по производству.

"Компании наращивали темпы производства. Портфель заказов был расписан на годы вперед. Однако вмешались непредвиденные обстоятельства. "Лишние" самолеты обернулись для компании убытками, ведь на их производство потратили деньги, но работу никто не оплатил", - добавил Гусаров.

Теперь специалист отмечает, чтобы авиаконцерну выжить, необходимо уволить десятки тысяч сотрудников.