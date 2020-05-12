Эксперты по устойчивому строительству встретятся в онлайн

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Модератором встречи станет Гай Имз

Уроки пандемии заключаются в том, что мы должны создавать более благоприятные условия для жизни.

13 мая в 14:00 (время московское) в рамках подготовки 100+ Forum Russia в партнерстве с Российским Советом по экологическому строительству (RuGBC) и при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» пройдет онлайн-встреча ведущих мировых и российских экспертов по устойчивому строительству.

Архитектор, урбанист Ивана Станишич (JTP, Лондон) расскажет об организации комфортной архитектурной среды совместно с ее пользователями.

Екатерина Смирнова (Брусника, Россия) - об устойчивости в жилищном строительстве в России. Екатерина занимается ведением «устойчивых» объектов и работает над внутренним стандартом качества продукта.

Даниэль Бутучел (Румыния) – об экономике «зеленых» домов и уникальной программе «зеленой ипотеки» в восьми странах Европы. Даниэль –специалист по проектам в Румынском совете по экологическому строительству, отвечает за проект создания и внедрения «зеленых» домов (Green Homes Solution Provider).

Модератор - Гай Имз, соучредитель и председатель Российского совета по экологическому строительству (RuGBC).

Вебинар пройдет на платформе ZOOM. Для более комфортного просмотра и возможности общения со спикерами необходима предварительная регистрация по ссылке https://clc.to/100wbnr-sc

О мероприятии

100+ Forum Russia проходит в рамках 100+ TechnoBuild. Это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. В 2020 году форум планируется провести с 6 по 8 октября при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В деловой программе форума 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на форум зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых мероприятий, доклады представили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.