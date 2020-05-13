Уходим, уходим, уходим. Учёные предупреждают что прибрежные города могут оказаться под водой

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13 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Все чаще в СМИ встречаются версии о том, что по оценкам ученых высока вероятность подъема уровня моря, из-за чего крупнейшие города могут быть затоплены уже к 2100 году. Другие же ученые напоминают о приморских городах, расположенных на десятки метров ниже уровня моря, которые так и не ушли под воду.

Потепление ежегодно растапливает четверть триллиона тонн льда в одной Гренландии, а также греет воду поверхности морей, поэтому вода от нагревания расширяется. Прилив талой воды и расширение морской означают неизбежный подъем уровня моря. Если взять весь существующий на Земле лед и равномерно распределить его по поверхности, он покроет территорию слоем в 53 метра.

И если лед внезапно растает, уровень Мирового океана поднимется на 64 метра. Исчезнут десятки крупных городов, в том числе Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес. Целиком уйдут под воду Дания и значительная часть Западной Европы. Также под воду уйдет часть Кольского полуострова и большая равнинная территория Западной Сибири. В Северной Америке будет затоплено всё атлантическое побережье США вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. Калифорния может превратиться в острова.

Действительно, какие-то территории постепенно уходят под воду даже сейчас. Например, скорость исчезновения Мальдивских островов около 3-7 мм год. А это значит, что при таком темпе к 2050 году почти все острова уйдут под воду.

Венеция – знаменитый город на воде также медленно, но верно уходит под воду. Если уровень мирового океана поднимется хотя бы на 1 метр, Венеция может быть затоплена уже в ближайшее время.

В схожем положении находится и Амстердам. Уже на протяжении нескольких десятилетий жители отвоевывают у моря кусочек своей страны. Высокие дамбы спасают Амстердам от затопления. Однако если уровень океана поднимется еще на 2 метра, дамбы не смогут сдержать море и город уйдет под воду.