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Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы»

, 22:32 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Эхо Москвы

Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы»
Pixabay

Один из крупнейших современных эпидемиологов, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил, почему вторая волна коронавируса возможно будет ещё сильнее, когда появится вакцина, и можно ли было избежать пандемии.

Фаворов отметил, что решение российских властей снять карантин, на его взгляд, достаточно взвешенное: «Я считаю, что в данной ситуации всё больше и больше доказательств того, что вирус сезонный. Что будете вы вводить карантины, не будете, сезон заканчивается. Основным доказательством является респираторный характер передачи. Если мы все знаем, что все респираторные вирусы у нас обычно с апреля по октябрь отсутствуют как широкое эпидемиологическое, так будет и с COVID-19. Почему Россия так медленно входит? Потому что у нас медленно идет замена сезона. И теперь, когда респираторный сезон у нас фактически закончился, у нас останутся случаи, но это не должно привести к всплеску», – считает эксперт.

При этом, он не отрицает, что вторая волна вполне возможна, и по опыту «испанки» она может оказаться ещё сильнее: «Так как по России данных по «испанке» в 1918 году оказалось маловато, то пришлось сосредоточиться на Соединенных Штатах, где это было очень хорошо поставлено. Так вторая волна было в 5 раз выше первой! Я не говорю, что она (вторая волна коронавируса – прим. ред.) будет, как была вторая волна «испанки». Ну то, что она, может быть, будет столь же драматична, как теперешний подъем – это совершенно запросто». Эксперт отметил, что по своему строению новый коронавирус очень схож с вирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, но нынешний вирус более контагиозный, поэтому он и привёл к пандемии.

При анализе новой пандемии, отметил Фаворов, нужно учитывать много факторов. Например то, что китайцы так привыкли к вирусам, что изначально приняли коронавирус за обычный грипп, который слабо предается от человека к человеку. К трагедии привело и то, что изначально в стране занижали цифры о заболевших, поэтому эпидемиологи не могли дать точных прогнозов: «Когда они в 20 раз занизили заболеваемость, я объявил, что эпидемии не будет. Куда я смотрел? Я сидел, считал, писал модели и делал всё, что мог. «Ну хорошо, – я подумал, – ладно, знаю я этих китайцев. Это наши советские дела». И увеличил в 3 раза – но не в 20 раз», – объяснил Фаворов. Он также отметил, что китайские тесты на коронавирус совершенно не работают.

Все эти сложности значительно затормозили процесс, вакцина по прогнозам экспертов появится не раньше конца 2021 года. «Что я называю вакциной? Поскольку я был замдиректора Международного института вакцин, то, в общем-то, я понимаю, о чем идет разговор. Я называю вакциной препарат, который уже упакован в стандартную упаковку и готов к введению человеку», – пояснил эпидемиолог.

Несмотря на то, что риск заразиться повторно минимальный, Фаворов выступает за социальное дистанцирование: «Вся Россия не ходит в масках. Обсуждают: «А вот если я иду на улицу, я могу снять?». Да наденьте маски и ходите в ней!» Зачем нужна социальная дистанция? Чтобы не перегрузить медицинские учреждения: «Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы. Чтобы у нас, извините, крематории не задохнулись».

Низкая смертность от коронавируса в России во многом, считает эксперт, объясняется разницей в диагностике в разных странах: «Если человек в Москве умер от инфаркта? Да вы хоть на куски разорвите, главный врач не разрешит записать. Хотя COVID у него и выявлен. А в Америке любой, от чего бы он ни умер. Даже если он попал под автомобиль, если у него был COVID, он умрет от COVID. Почему это делается? Потому что в Америке все хотят, чтобы боролись с COVID. Мы не будем бороться с автомобильной смертностью. Сейчас надо бороться с COVID. И так далее».

В интервью Михаил Фаворов напомнил, что 90% людей, которые заражаются коронавирусом, не знают о том, что они больны. Единственный способ узнать –сдать тест на антитела: «У меня сын болел очень легко. Относительно. Он кашлял, кашлял и ругался, что он всё время кашляет. Мы только потом поняли, что он кашляет. У него тест оказался положительным», – поделился он.

Напомним, впервые тревогу о возможной эпидемии забили в Китае в декабре 2019 года, однако сейчас есть свидетельства о том, что уже в ноябре в стране люди умирали от коронавируса. Сотни самолетов продолжали летать по всему миру до конца января. Как вы считаете, мы

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