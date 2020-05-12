Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы»

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12 мая 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Pixabay

Один из крупнейших современных эпидемиологов, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил, почему вторая волна коронавируса возможно будет ещё сильнее, когда появится вакцина, и можно ли было избежать пандемии.

Фаворов отметил, что решение российских властей снять карантин, на его взгляд, достаточно взвешенное: «Я считаю, что в данной ситуации всё больше и больше доказательств того, что вирус сезонный. Что будете вы вводить карантины, не будете, сезон заканчивается. Основным доказательством является респираторный характер передачи. Если мы все знаем, что все респираторные вирусы у нас обычно с апреля по октябрь отсутствуют как широкое эпидемиологическое, так будет и с COVID-19. Почему Россия так медленно входит? Потому что у нас медленно идет замена сезона. И теперь, когда респираторный сезон у нас фактически закончился, у нас останутся случаи, но это не должно привести к всплеску», – считает эксперт.

При этом, он не отрицает, что вторая волна вполне возможна, и по опыту «испанки» она может оказаться ещё сильнее: «Так как по России данных по «испанке» в 1918 году оказалось маловато, то пришлось сосредоточиться на Соединенных Штатах, где это было очень хорошо поставлено. Так вторая волна было в 5 раз выше первой! Я не говорю, что она (вторая волна коронавируса – прим. ред.) будет, как была вторая волна «испанки». Ну то, что она, может быть, будет столь же драматична, как теперешний подъем – это совершенно запросто». Эксперт отметил, что по своему строению новый коронавирус очень схож с вирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, но нынешний вирус более контагиозный, поэтому он и привёл к пандемии.

При анализе новой пандемии, отметил Фаворов, нужно учитывать много факторов. Например то, что китайцы так привыкли к вирусам, что изначально приняли коронавирус за обычный грипп, который слабо предается от человека к человеку. К трагедии привело и то, что изначально в стране занижали цифры о заболевших, поэтому эпидемиологи не могли дать точных прогнозов: «Когда они в 20 раз занизили заболеваемость, я объявил, что эпидемии не будет. Куда я смотрел? Я сидел, считал, писал модели и делал всё, что мог. «Ну хорошо, – я подумал, – ладно, знаю я этих китайцев. Это наши советские дела». И увеличил в 3 раза – но не в 20 раз», – объяснил Фаворов. Он также отметил, что китайские тесты на коронавирус совершенно не работают.

Все эти сложности значительно затормозили процесс, вакцина по прогнозам экспертов появится не раньше конца 2021 года. «Что я называю вакциной? Поскольку я был замдиректора Международного института вакцин, то, в общем-то, я понимаю, о чем идет разговор. Я называю вакциной препарат, который уже упакован в стандартную упаковку и готов к введению человеку», – пояснил эпидемиолог.

Несмотря на то, что риск заразиться повторно минимальный, Фаворов выступает за социальное дистанцирование: «Вся Россия не ходит в масках. Обсуждают: «А вот если я иду на улицу, я могу снять?». Да наденьте маски и ходите в ней!» Зачем нужна социальная дистанция? Чтобы не перегрузить медицинские учреждения: «Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы. Чтобы у нас, извините, крематории не задохнулись».

Низкая смертность от коронавируса в России во многом, считает эксперт, объясняется разницей в диагностике в разных странах: «Если человек в Москве умер от инфаркта? Да вы хоть на куски разорвите, главный врач не разрешит записать. Хотя COVID у него и выявлен. А в Америке любой, от чего бы он ни умер. Даже если он попал под автомобиль, если у него был COVID, он умрет от COVID. Почему это делается? Потому что в Америке все хотят, чтобы боролись с COVID. Мы не будем бороться с автомобильной смертностью. Сейчас надо бороться с COVID. И так далее».

В интервью Михаил Фаворов напомнил, что 90% людей, которые заражаются коронавирусом, не знают о том, что они больны. Единственный способ узнать –сдать тест на антитела: «У меня сын болел очень легко. Относительно. Он кашлял, кашлял и ругался, что он всё время кашляет. Мы только потом поняли, что он кашляет. У него тест оказался положительным», – поделился он.

Напомним, впервые тревогу о возможной эпидемии забили в Китае в декабре 2019 года, однако сейчас есть свидетельства о том, что уже в ноябре в стране люди умирали от коронавируса. Сотни самолетов продолжали летать по всему миру до конца января. Как вы считаете, мы