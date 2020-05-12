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Врачи рассказали, как обстоят дела в инфекционных отделениях Подмосковья

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Врачи рассказали, как обстоят дела в инфекционных отделениях Подмосковья
фото:pixabey

Специалисты инфекционных отделений из городов Подмосковья попросили коллег, которые пытаются поймать хайп на коронавирусе, прекратить давать СМИ ложную и провокационную информацию. Это мешает врачам, которые ежедневно борются за жизни людей. 

"Я работаю в новом оснащенном отделении для приема больных с подозрением на коронавирус. У нас есть все защитные средства, но работать действительно приходится в очень напряженном режиме, поэтому прошу тех, кто ловит хайп, оставить нас в покое", – сказала врач инфекционного отделения больницы в Ивантеевке.
Специалисты из Реутова присоединились к словам врача из Ивантеевки. Они подчеркнули, что провокационные ролики и статьи, которые недавно появились в Сети, отвлекают от нормальной работы. 
СЕ

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