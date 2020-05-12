Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Активисты "Другой России" вывесили баннер с надписью "Деньги — народу, олигархам — «корону»!" напротив Смольного собора, чем очень удивили общественность.

"Мы видим лишь бесконечные фото губернатора Беглова в маске, другой значимой поддержки населению Смольный не оказывает. На федеральном уровне стоимость всех новых выплат, анонсированных Путиным 200 миллиарда рублей. Это не дотягивает даже до оказываемой одной лишь «Роснефти» помощи от государства, которая только за 2017 год получила 350 миллиардов", - так активисты объяснили причины акции.

Напомним, сегодня Владимир Путин встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Главный исполнительный директор нефтегазовой компании уже в который раз заявил, что организации требуется господдержка.