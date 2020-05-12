BBC сообщила, что в метро Москвы продают маски c большой наценкой. Власти опровергли эту информацию

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12 мая 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская служба BBC

pixabay.com, маска, перчатки

Русская служба ВВС обнаружила контракты столичного метрополитена на закупку масок и перчаток. Выяснилось, что якобы в начале февраля метрополитен объявил три закупки на покупку медицинских масок.

Общая сумма составила 900 тысяч рублей: как следует из контракта, 549 тысяч масок приобретены по цене 1,64 рубля за штуку. А в конце февраля метрополитен опубликовал сообщение о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму в 6,2 млн рублей (получилось пара по 4,37 рубля).

Медицинская трёхслойная одноразовая маска стоит сейчас в метро 30 рублей, пара нитриловых перчаток – 20 рублей.

BBC сделала вывод, что по отношению к оптовой цене медицинские маски продаются в метро Москвы с наценкой 1800%, перчатки – 430%.

Информация о завышении цен на маски и перчатки, которые реализуются московским метрополитеном, не соответствует действительности, сообщается сегодня в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта. "Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", - сообщается в публикации.

По сведениям Дептранса, закупочная стоимость одной маски для продажи в столичном метро составляет от 21 рубля до 23 рублей.