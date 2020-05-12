Почему YouTube заблокировал видео журналиста Шевченко

Журналист Максим Шевченко сообщил о блокировке хостингом YouTube его видео, в котором содержится интервью с известным пульмонологом, профессором ФНКЦ ФМБА, доктором медицинских наук Александром Аверьяновым. Разговор шел о симптоматике COVID-19 и о том, что надо делать при появлении признаков болезни.

Журналист рассказал, что интервью с профессором Аверьяновым он записывал в своей больничной палате, в день выписки, в так называемой «красной зоне», отметив, что профессор был в защитном костюме.

В ходе интервью ученый обратился с просьбой к переболевшим COVID-19 сдать кровь для того, чтобы помочь тем, кто заболел. Видео набрало огромное количество просмотров и лайков, но было заблокировано хостингом.

Журналист сообщил, что, согласно поступившему уведомлению, по мнению редакции YouTube, это интервью нарушает «принципы сообщества», и хостинг отказывает ему в разблокировке этого видео.

«Я долго думал, о чем речь. Остановился на двух пунктах:

- YouTube и его сотрудники, отказавшие в апелляции, воспринимают защитный костюм процессора Аверьянова с красным маркировкой «врач» как постановку и не верят в подлинность этого интервью;

- YоuTube воспринял призыв профессора Аверьянова сдавать кровь и проговоренные им контакты (телефон, адрес) ФНКЦ ФМБА как коммерческую рекламу», - сообщает Шевченко.

По словам журналиста, «есть и третья, неприятная для YouTube версия политический цензуры, - интервью было заблокировано точь в точь после того, как отрывок из него показало государственное Белорусское телевидение в репортаже, критикующем российский Первый канал». Максим Шевченко утверждает, что сделано это было без его ведома, но с указанием источника.

«В ситуации, когда сам YouTube буквально взывает распространять информацию, помогающую бороться с COVID-19 и спасающую жизнь людям, - все происшедшее кажется несколько странным», - заключает журналист.