Мэр Москвы поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

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12 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей персональной страничке в социальной сети «В Контакте».

«У нас в Москве есть памятник военной медсестре. Такие хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат. А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел. В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья. Отдельное спасибо тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях», - написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин поблагодарил медиков за их труд, отметив, что со своей стороны городские власти постараютя сделать все возможное, чтобы облегчить их работу.

Как сообщалось ранее, к сестринскому сообществу с поздравлениями также обратились заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова и глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Медицинским сестрам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекций, предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты. Сотрудникам, которые работают непосредственно c пациентами с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, выплачиваются федеральные и региональные надбавки к зарплате. Федеральные выплаты составляют 50 тыс. руб. для среднего и 25 тыс. руб. для младшего медицинского персонала.

Для среднего медперсонала московских больниц, лабораторий, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и проводящие исследования биологических материалов, дополнительные выплаты составляют по 50 тыс. руб. (для младшего медперсонала - 30 тыс. руб.) в месяц.

Также надбавку к зарплате в размере в 50 тыс. руб. в месяц получат медсестры КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому. Дополнительные выплаты для среднего медперсонала станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые оказывали экстренную помощь и медицинскую эвакуацию, составит 30 тыс. руб. в месяц.

Напомним, 12 мая свыше 50 тыс. сотрудников московских стационаров, поликлиник, станции скорой медицинской помощи и других организаций столичного здравоохранения 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Из 50 тыс. медсестер почти 28 тыс. работают в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тыс. - в городских поликлиниках.