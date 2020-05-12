Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой находятся в больнице из-за COVID

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12 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка, фото: vk.com/tatiana_navka

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в больнице. Вместе с Песковым госпитализирована его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Навка точно находилась на самоизоляции, она рассказывала в Инстаграм, чем занимается на карантине с дочкой Надеждой Песковой. Сегодня Дмитрий Песков подтвердил, что заболел и лечится. Вслед за ним его жена подтвердила изданию Daily Storm, что они с супругом находятся в больнице в связи с коронавирусом.

По словам Навки, они с мужем решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску всю остальную семью. Татьяна рассказала, что "вся семья сидела в строгой изоляции, а ее муж работал". Он и заболел первый. Навка мыслит, что скорее всего, это от него, "он принес с работы".

Супруга пресс-секретаря президента подчеркнула, что как у нее, так и у него "все в порядке".

Напомним, из членов правительство коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.