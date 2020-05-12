Действие изменённого графика движения электрички в Волгограде продлевается

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12 мая 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Действие изменённого графика движения городской электрички в Волгограде продлевается до 17 мая

В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 12 по 17 мая пригородный поезд № 6313 продолжит следовать изменённым маршрутом Волгоград-1 – Южная (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка). Он будет отправляться со станции Волгоград-1 ежедневно в 17:42, прибывать на конечную ст. Южная в 18:50.

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»:​ www.volgogradtransprigorod.ru