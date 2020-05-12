Два крупных энергоцентра отремонтируют в Армавире

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капремонт 2-ух больших питающих центров города Армавира – подстанций 110 кВ «Восток» и «Армавирская ТЭЦ». Свыше 100 тысяч жителей получают электроэнергию от этих энергообъектов, в том числе и промышленные предприятия, социальные объекты, больницы, станции скорой помощи, школы, детские сады, объекты городской инфраструктуры.

Более семи миллионов рублей выделят на ремонт энергообъектов. Запланировано отремонтировать свыше ста единиц высоковольтного оборудования. На подстанции «Восток» восемь устаревших масляных выключателей заменят на современные вакуумные. Также будут установлены новые микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

– Капитальный ремонт подстанций – в числе приоритетных задач при подготовке энергорайона к зиме. Все технические работы будут проводиться без отключения потребителей. Своевременный ремонт оборудования и применение современных технологий позволит значительно повысить надежность работы питающих центров и обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса в периоды максимальных нагрузок, – отмечает директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Подстанция «Восток» снабжает электроэнергией социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения.

Подстанция «Армавирская ТЭЦ» является крупным узловым транзитным центром: она обеспечивает транзит электроэнергии от подстанции «Армавир» и осуществляет подачу электроэнергии на городские подстанции.

Армавирские энергетики в этом году проведут ремонтные работы десяти крупных питающих центров, 146 трансформаторных подстанций и 870 км линий электропередачи на востоке края.

Справка:

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.