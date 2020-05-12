В Пермском крае данные о заразившихся коронавирусом за начало мая могут подкорректировать

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12 мая 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Xinhua, globallookpress.com

В региональном управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю появились сомнения по числу заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. В Пермском крае в последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, в регионе с 5 по 12 мая ежедневно регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заражения.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов предположил, что такая статистика по COVID-19 связана с тем, что жители не хотели обращатьс к медикам за помощью в майские праздники.

Он подчеркнул, что имеющиеся на данный момент показатели не могут рассматривать как статистически достоверные, и необходимо понаблюдать за ситуацией как минимум две недели.

В краевом управлении Роспотребнадзора не исключают возможного роста числа заболевших коронавирусом, особенно в связи с тем, что многие жители сейчас не соблюдают противоэпидемические правила.

По данным Минздрава региона, в Пермском крае число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 781. Выздоровели 413 пациентов. 23 человека скончались. На домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.