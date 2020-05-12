Перекрёсток дорог Палласовка

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12 мая 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

В 1768 году в Нижневолжский край приезжает экспедиция, ее возглавил Пётр Симон Паллас

Миграция значительно влияет на культурный ландшафт, и бывает, кардинально меняет его всего лишь за три-пять десятилетий. Это касается не только европейских стран и земель, но и отдельно взятой Волгоградской области, в особенности некоторых её районов.

Язык переодевает мысли

Если вы решите приготовить правильный плов или запечь хорошую баранью ногу, то в Волгограде вам нужно попасть на рынок, где лучшая баранина будет непременно из Палласовского района. Регулярно покупая мясо у казахов из Палласовки, городской житель в голове складывает пазл, что это преимущественно казахская территория. Тем более что и граница с Казахстаном там где-то рядом. И этот пазл недалёк от истинной картины: по последней переписи населения из почти 40 тысяч жителей района 17326 человек – казахи. Это вторая по численности нация в районе, их лишь немногим меньше, чем русских, которых 17712. На остальные 34 различные национальности приходится меньше пяти тысяч человек. Немцев и украинцев, запомним эти цифры, всего лишь 662 и 670 человек соответственно.

Вторая по численности нация Палласовского района в последние десятилетия активно влияет на уклад жизни в районе и меняет общественный, экономический, культурный и религиозный ландшафт. Иногда некоторые представители делают это агрессивно. Строятся мечети, общественно и политически активные казахи занимают руководящие должности во власти и общественных организациях, на праздниках звучат казахские песни, в библиотеку регулярно поступают печатные издания на казахском языке. Придерживаться своих корней – это нормальная традиция культурного и образованного человека. Человек, не помнящий родства, отрывается и теряется в мире. Но когда имамам мечети, как это, например, происходит в селе Кайсацком, призывает граждан Российской Федерации отказаться от использования русского языка в пользу казахского – это уже перебор. А когда его поддерживает авторитетный житель – глава сельского поселения, то в многонациональном районе, где русский – официальный государственный, с казахским можно и на статью наговорить.

Самая правильная тактика поведения там, где намешано разных культур и религий, - уважение, терпение и соблюдение принятых договоренностей. Тем более, неизвестно, куда миграционные процессы дальше поведут. История это показывала уже не раз.

Проживать нельзя, но если очень захотеть, то можно

Первые письменные свидетельства о территории, которую сегодня занимает Палласовский район, относятся к 18-му веку. По заданию Петербургской Академии наук в 1768 году для изучения и описания в Нижневолжский край приезжает экспедиция, её возглавляет перспективный учёный Пётр Симон Паллас. Он ищет подтверждение своей идеи, что Каспий – это часть огромного моря, покрывавшего всю Аралокаспийскую низменность. Местность, где сейчас стоит станция Палласовка, он описал так: «Вся почва по большей части солена, на многих местах выступает в довольном количестве соль и ничего не растет, кроме саликории, черенковой лебеды и некоторых солянок, следовательно, данная местность для проживания не пригодна».

Доклад, дошедший до Самодержицы Всероссийской Екатерины II, содержал приговор: эта часть земли российской столь засолена и бесплодна, что непригодна ни для хлеборобства, ни для выпаса скота.

Но приехавший почти век спустя в 1840-м году вольный крестьянин Пётр Гормешко все же решил на этом месте остановиться и основал село Савинка.

- Название дали в память своего родного села в Изюмском уезде Харьковской губернии, откуда Гормешко с семьёй прибыл, - рассказала завотделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного Краеведческого музея Ирина Талдыкина. – Уже к 1917 году это было довольно крупное поселение. Основной промысел, подтолкнувший развитие, - чумачество или соледобыча. Это очень прибытной по тем временам промысел, к тому же он постоянно расширялся. Через Эльтон проходило три важных тракта, по которым везли соль.

Так же в конце 19 века, в 1860-м году, близ будущей станции Палласовка, образовалось село Ней-Галка – немецкая колония с населением свыше двух тысяч человек. Поселенцы, кроме жилых домов, вскоре построили свой молитвенный дом, земскую школу, две маслобойни, паровую и ветряную мельницы.

- Тогда эти поселения назывались колонки, - уточняет Ирина Талдыкина. – И в основном на территории района были именно немецкие поселения. Кроме Ней-Галки, колонки Штрасбург (потом посёлок Ромашковский), Щульцы, (впоследствии Красный Октябрь).

Экономическим всплеском послужило строительство в 1906 году железной дороги. Паровозы требовали много воды, и на берегу речки Торгун поставили водокачку. Железнодорожную станцию назвали в честь ученого – исследователя Палласа.

Строительство нового мира

- Если в Царицыне в 1917 году получился более гладкий вариант развития событий, то в Палласовке было массовое размежевание на богатых и бедных со всеми непримиримыми последствиями, - продолжает Ирина Талдыкина. – Беднота организовывалась в коммуны, создала первый Коммунистический полк под командованием Лисунова. Другая часть подалась в бандиты, грабили эшелоны. К 1922-му году на базе бывшего Торгунского кантона создан Палласовский район. В 1929 году пришло время первых колхозов.

В конце августа 1941-го года, когда линия фронта стремительно двинулась в глубь страны, по понятным причинам вышел указ о переселении немцев Поволжья. Немецкое население Палласовки депортировали. После ликвидации АССР немцев Поволжья посёлок передан в состав Сталинградской области. С 25 сентября 1942 года по 25 декабря 1943 года Палласовка относилась к прифронтовой зоне.

- В годы Великой Отечественной в Палласовке разместились массы эвакуированных, здесь работали пять госпиталей. Сражались войска - боевые самолеты 8-ой Воздушной армии генерала Хрюкина, героически трудились железнодорожники, колхозники, - рассказала Ирина Талдыкина. – Палласовская земля дала два героя Советского Союза.

В 50-е годы была поднята 1/7 часть от всех освоенных в Сталинградской области целинных и залежных земель. В 1958 году район продал зерна в 19 раз больше, чем до освоения целинных земель.

- Потом район укрупнялся, разукрупнялся, и к 1970-80-м годам 20-го века треть населения уже составляли казахи, - объясняет Ирина Талдыкина. – Район стал сельскохозяйственным, животноводческим, за эту работу охотно брались казахи. Племенное овцеводство дало знаменитую тонкорунную породу на племзаводе «Ромашковский», селекция крупного рогатого – казахскую белоголовую, были ещё и верблюды. Вторая ведущая отрасль – зерновое производство. В 1974 году валовой сбор зерна составлял 414 тысяч тонн, средняя урожайность превысила 15,8 центнеров с гектара. Это был расцвет сельского хозяйства, в Палласовке размещались самые крупные емкости для зерна. А ещё район производил 10% сбора горчицы в области, что составляло 7% общесоюзного производства. В 70-е годы открыли оросительно-обводнительный канал.

Это было время строительства социализма, советской культуры, и декларативно существовала единая общность советских людей, несмотря на то, что в паспорте у каждого была прописана национальность.

Земля наша богата, порядка только нет

В 90- е годы всё пошло, как пошло, и былое наследие советской экономики и сельского хозяйства разошлось по разным рукам. Сегодня похвастаться такими объемами сельского хозяйства и производства Палласовский район не может. Но богатств, за которые ухватились бы во многих странах, а мы почему-то не можем поднять их с земли, осталось ещё немало.

- Есть сырье для изготовления керамического кирпича и черепицы, каменная и поваренная соль, лечебные грязи, - перечисляет Ирина Талдыкина, - есть большие природные хранилища подземных пресных вод, несмотря на то, что это самый засушливый район области. Роскошные природные территории - Государственный ботанический природный памятник «Джаныбековский», дендропарк, междуречье рек Хара и Ланцуг. Богатая флористика, гнездование птиц и обитель редких зверей.

Самая известная природная жемчужина края - озеро Эльтон, уникальное место на территории Волгоградской области. Площадь озера 180 квадратных метров, четыре миллиарда тонн соли. Целебные грязи сравнимы с грязями Мертвого моря. Санаторий «Эльтон» известен далеко за пределами области.

Ещё в начале 20 века здесь были построены кумысолечебница и туберкулёзный санаторий, где успешно лечили это страшное заболевание. Сейчас они, конечно, не могут предложить хороший сервис, но ведь практика других мировых курортов показывает, что сервис, в отличие от природных возможностей, дело рукотворное.

- Когда я писала очередную справку в 2002 году, население Палласовского района составляло около 50 тысяч человек. Сейчас на десять тысяч меньше, - приводит говорящие цифры Ирина Талдыкина. - И уехали явно не немцы.

Куда в будущем повернёт история, чтобы определить уклад этого самого восточного и самого большого по площади района Волгоградской области?