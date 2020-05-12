На следующей сессии ЗСК будут рассмотрены меры поддержки населения и бизнеса

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12 мая 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законодательное Собрание Краснодарского края

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели вопросы предстоящей 38 сессии кубанского парламента.

Начиная обсуждение, руководитель Законодательного Собрания отметил, что, как обычно, повестка дня пленарного заседания будет насыщенной. В ней найдут отражение вопросы, касающиеся всех сфер социально-экономической жизни региона, поддержки населения и бизнеса, сохранения исторической памяти.

Так, комитетом ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан готовятся изменения в статьи 7 и 9 Закона Краснодарского края «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края». Этим законом были установлены правовые основы присвоения населенным пунктам региона почетных званий «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Проектом закона предлагается наделить Законодательное Собрание полномочием по утверждению описания стелы, посвященной присвоению почетного звания. Комитет готовит также соответствующее постановление, в котором будут утверждены описание и рисунок стелы.

- Буквально на днях мы отметили 75-летие Великой Победы. Для граждан нашей страны День Победы – это священный праздник. Мы знаем, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. Почетные звания населенным пунктам, за которые разворачивались судьбоносные сражения, и такие стелы помогут увековечить память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, – сказал Юрий Бурлачко.

Целый ряд нормативных правовых актов планируется для рассмотрения на сессии комитетом ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. По информации председателя комитета Сергея Алтухова, краевой закон о развитии малого и среднего предпринимательства приводится в соответствие с федеральным, который дополняет формы помощи субъектов малого и среднего предпринимательства гарантийной поддержкой. Также комитет готовит Обращение депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову по вопросу введения квот на отдельные виды лесоматериалов ценных твердолиственных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации. Введение квот должно защитить интересы отечественных предприятий.

Еще один документ, облегчающий работу предпринимателей, – проект закона «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Он вносится по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Проектом предлагается упростить процедуру получения согласия собственника земельного участка (объекта имущественного комплекса), на территории которого предполагается проведение ярмарки, возложив эту обязанность на органы местного самоуправления.

- Аграрный комплекс – одна из ведущих отраслей кубанской экономики. Наши аграрии идут в ногу со временем, применяют новые технологии, получают хорошие урожаи. И нам нужно создавать условия и помогать им сбывать свой богатый урожай. Рынки и ярмарки – всегда пользуются спросом у населения. Недаром их одними из первых «открыли» в ограничительный период, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также в помощь аграриям в профильном комитете ЗСК готовится обращение кубанских законодателей к министру сельского хозяйства страны Д.Н. Патрушеву по вопросу страхования урожая многолетних насаждений. В проекте документа говорится, что во второй половине марта и первой половине апреля текущего года заморозки на Кубани негативно повлияли на плодовые насаждения. Депутаты просят упростить критерии оценки страховых рисков многолетних насаждений для садоводческих предприятий с учетом климатических условий региона.

Через комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями на сессию проходит инициатива губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о социальной поддержке работников спортивной отрасли. Подробно о содержании документа рассказал председатель комитета Александр Поголов. Так, благодаря изменениям в соответствующий закон, меры социальной поддержки будут распространяться на лиц, занимающих должности тренера, тренера по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту, тренера-преподавателя и старшего тренера-преподавателя.

- Сегодня мы рассмотрели часть вносимых в повестку 38 сессии вопросов. Но жизнь каждый день вносит свои коррективы. В режиме повышенной готовности и в условиях ограничительных мер нам нужно внимательно отслеживать все изменения федерального законодательства и оперативно реагировать на запросы общества и вызовы времени, – подвёл итог планерного совещания Юрий Бурлачко.