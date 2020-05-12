Крупнейшие вокзалы оснастили санитайзерами

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12 мая 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В рамках реализации комплекса профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на крупнейших вокзалах Приволжской железной дороги установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Они располагаются в наиболее доступных точках для пассажиров – рядом с входными досмотровыми группами, в залах ожидания, у билетных касс или около санитарных комнат.

Так, обработать руки санитайзером пассажиры могут на вокзалах в Астрахани, Волгограде, Саратове, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Петровом Вале, Арчеде, Ершове, Урбахе, Урюпино, Котельникове, Пугачевске и Озинках. Кроме того, на всех упомянутых вокзалах оборудованы специальные посты антисептической обработки рук (столы с дезинфицирующими средствами и салфетками).

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции на вокзалах проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», в ходе которой все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения обрабатываются специальными обеззараживающими средствами, активными в отношении вирусов.

Также в течение дня проводится регулярная уборка всех помещений вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений и т. д. Осуществляется регулярное проветривание помещений.

На пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты для личных вещей пассажиров, это позволяет избегать их соприкосновения с контактными поверхностями. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожидания также размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

Кроме того, актуальная информация доводится до пассажиров на вокзалах и станциях посредством громкоговорящей связи. Также на всех вокзальных комплексах размещены соответствующие памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Холдинг «РЖД» ведет постоянный мониторинг состояния здоровья своих работников. Всем сотрудникам, которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. Работники вокзалов обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.