Железнодорожный переезд в Волгограде будет закрыт на ремонт

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12 мая 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Железнодорожный переезд в Советском районе города Волгограда будет закрыт на ремонт в ночь с 12 на 13 мая.

В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре с 23:00 12 мая до 06:00 13 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на разъезде Горнополянский (пересечение с улицей Григория Засекина в Советском районе Волгограда).

Объезд возможен по улицам Казахской и 64-й Армии, а также через посёлки Новый Рогачик и Максима Горького.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.