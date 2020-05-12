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12 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Алина ДУХОВНАЯ ]

Фото РУСАЛ

В канун 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Во всех регионах, где расположены предприятия промышленного гиганта, состоялись персональные, адресные поздравления ветеранов. Принимая во внимание условия самоизоляции и противодействия распространению коронавируса, профилактические меры в соответствии с действующими рекомендациями были полностью соблюдены.

– День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Важное место День Победы занимает и в сердце работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье во имя мира на Земле. Важно, чтобы наши ветераны в этот день не оставались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг – военный и трудовой. День Победы – это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Они многое видели, с честью перенесли все тяготы и невзгоды военного лихолетья, не сломались, выстояли и победили. Увы, с каждым годом ветеранов в строю остаётся всё меньше. В Тракторозаводском районе Волгограда – всего 59 человек. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» руководство Волгоградского алюминиевого завода совместно с администрацией Тракторозаводского района поздравили участников Великой Отечественной войны.

Иван Иванович Жуланов встретил почетных гостей при полном параде. Известия о нападении фашистов застали его на Дальнем Востоке. Едва исполнилось семнадцать – ушёл на фронт. Получил звание младшего сержанта, стал командиром отделения. Победу встретил в китайском Харбине. Но 9 мая 1945 года война для Ивана Жуланова не закончилась: в августе сорок пятого принимал участие в боевых действиях в Маньчжурии, до победного конца воевал с японцами.

– Спасибо заводу и администрации района за всё! За внимание. За то, что не забываете наш героизм, – принимая поздравления и подарки, благодарил Иван Иванович. – В своё время для сохранения мира мы сделали всё, что могли. Будем жить мирно, дружно, с уважением друг к другу.

Больше трёх десятков лет трудился на Волгоградском алюминиевом заводе фронтовик Михаил Рябов. Принимал участие в строительстве заводской котельной. Война началась, когда Мише шёл пятнадцатый год. Демобилизовали в сорок четвёртом. В неполные 18 лет воевал на границе Германии и Польши, форсировал Одер. Победу встретил в немецком городе Росток. В мирное время большую часть трудовой деятельности посвятил ставшей родной «Алюминьке». Женился, растил детей, получил от завода квартиру. И на пенсии предприятие не забывает Михаила Ивановича: приглашают на торжественные мероприятия и концерты, помогают в быту, доставляют продуктовые наборы.

Примечательно, что генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев как никто понимает ветеранов, и необходимость уделять им как можно больше внимания. Участниками Великой Отечественной войны были его дед и отец жены. В праздничные майские дни почётное место в семье Моисеевых занимают портреты фронтовиков. На нетерпеливое «Расскажи, как дед воевал!», Юрий Валентинович всегда найдёт время для внуков. Это не просто интересные рассказы о героическом прошлом, о сражениях. Прежде всего, это воспитание уважения к старшему поколению, любви к родной земле, гордости за своих предков, интереса к истории.

– Школьники Тракторозаводского района подготовили альбомы Победы индивидуально для каждого участника ВОВ. Мы очень рады, что эти люди живут и передают свою память нашим детям, ученикам и воспитанникам детских учреждений различного профиля, – считает Юлия Филимонова, замглавы администрации Тракторозаводского района Волгограда. – Это очень трогательно, и участники проекта очень признательны ветеранам за это.

Помимо персональных поздравлений участников войны, сотрудники компании РУСАЛ поддержали всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Окна победы», «Звонок ветерану» и «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в онлайн-формате и транслировалась в интернете. В Волгограде работники алюминиевого завода приняли участие в церемонии возложения венков к вечному огню, а те из них, кто проживает в гостинице, провели турнир по волейболу, квиз на знание основных событий Великой Отечественной войны и спели песни военных лет.

По словам генерального директора завода Юрия Моисеева, в сегодняшней непростой обстановке, предпринимая все необходимые меры безопасности, завод работает стабильно, в том числе благодаря своим ветеранам – тем, кто в свое время стал примером мужества, стойкости и героизма.