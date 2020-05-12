Глава МВД Латвии: Разгонять людей газом и овчарками мы не будем

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12 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, фото соцсети

Ну, не дает спокойно жить националистам Латвии Праздник Победы. 10 мая премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребовал объяснений от министра внутренних дел Сандиса Гиргенса по поводу недостаточности профессионализма и обеспечении порядка 9 мая.

Пожалуй, умных и профессиональных министров, увы, в Латвии мало! Но, глава МВД Сандис Гиргенс – исключение из правил: он имеет собственное мнение, знает латвийцев и чтит Закон.

Несмотря на то, что правящая коалиция бьется, простите, в конвульсиях и требует «призвать» к ответу правоохранительные органы за то, что, якобы, недостаточно обеспечили порядок 9 мая. Иными словами, надо было не допустить «сборища» на 9 мая у памятника Освободителям.

В Латвии есть «прославитель» нацизма Райвис Дзинтарс. Он лидер Национального объединения. Это тот, кто снял мерзкий фильм о латышских легионерах СС и «заставляет» детей в школах его изучать. Это тот, кто в коронавирус 16 марта вышагивал к памятнику Свободы почтить легионеров СС. Это тот, кто считает, что латышские легионеры герои. Это тот, кто сказал, что празднование 9 мая в парке Победы является большим позором для Латвии. Это тот, кто поддержал очередного националиста, когда тот стал хамски требовать снять георгиевскую ленточку у людей. Это тот, кто, пока завуалированно, прославляет идеи нацистской Германии. И он занимает высокий пост в стране!

Итак, что же ответил на упреки глава МВД?

«Был соблюден общественный порядок… Я не разделяю людей по национальности. Законы равны для всех. Это субъективное желание человека посетить то ли памятник Свободы, то ли монумент Освободителям. 16 марта, 4 мая, 9 мая можно сходить и положить цветы. Работа полиции была профессиональной. Разгонять людей газом и овчарками мы не будем», - заявил Сандис Гиргенс.

Браво, г-н министр!

А любителю и защитнику легионеров СС г-ну Дзинтарсу передаю слова от адекватных людей социальных сетей:

«То, что сейчас гитлеризм вызывает ужас, то, что расизм делает человека маргиналом, то, что открытые захватнические войны больше не в моде – не результат естественного развития западной цивилизации. Это результат того, что однажды, 75 лет назад, на стене Рейхстага появились рядом надписи «Мы их колхоза Рязань Суховерхов», «Запомнят гады путь от Грозного до Берлина» и «Здесь были из Ленинграда майор Зверев, Охрименко, Михайлин. Именно эти люди не дали миру в очередной раз вернуться в прошлое, в старые добрые времена рабовладения. Именно они силой вырвали мир в будущее».

Я, как журналист, уверена: если правительство Латвии будет поддерживать такую откровенную пропаганду нацизма, то у Латвии нет будущего…