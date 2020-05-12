Именем маршала Жукова назвали колодец в одном из сел и хотят водить туда паломников

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12 мая 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kurganoblduma.ru

В Курганской области появилась новая достопримечательность. В селе Ельничное Шадринского района местные депутаты открыли колодец, который назвали в честь маршала Победы Георгия Жукова.

Как сообщает Курганская областная Дума, легендарный полководец пил родниковую воду из этого колодца, когда останавливался в Ельничном. С 1948 по 1953 год Жуков был командующим Уральским военным округом и часто приезжал в Шадринский район на охоту.

Деревянный колодец привели в порядок, посадили вокруг деревья и поставили табличку: «Из этого колодца в 1948-1953 гг. пил воду маршал Победы, командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков». Место уже освятил священник. В Курганской области надеются, что посмотреть на колодец будут приезжать туристы. Уже запланировано создать паломнический православный маршрут с посещением этого объекта. Можно ли сейчас пить из колодца воду, непонятно.