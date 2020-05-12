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Аргументы Недели Общество 13+

Стало известно, какие южноуральские семьи получат 10 тысяч рублей на ребенка

, 14:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Стало известно, какие южноуральские семьи получат 10 тысяч рублей на ребенка
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Председатель «Федерации профсоюзов Челябинской области» прокомментировал меры по социальной поддержке населения, озвученные президентом.

По мнению Олега Екимова, заявленные меры — очень востребованы, ведь многие россияне оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он назвал эти меры беспрецедентными.

«Помощь, конечно, нужна той части наших граждан, которые наиболее пострадали. К примеру, есть семьи, где один из родителей работает, а один занимается воспитанием детей, говорит Олег Екимов. По 10 тысяч рублей на ребенка получит любая семья, в которой есть дети от трех до 15 лет – это мера беспрецедентная, которая реально поддержит семьи с детьми». Напомним, для получения пособия нужно будет подать заявление через «Госуслуги» или отделение Пенсионного фонда.

Профсоюзный лидер назвал очень существенной помощью и пособие по безработице, которое благодаря региональной доплате увеличилось до 15 тысяч рублей. Напомним, претендовать на него могли те южноуральцы, которые отработали в 2020 году не менее 60 дней. Такое пособие получили 4,5 тысяч южноуральцев.