Стало известно, какие южноуральские семьи получат 10 тысяч рублей на ребенка

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12 мая 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Председатель «Федерации профсоюзов Челябинской области» прокомментировал меры по социальной поддержке населения, озвученные президентом.

По мнению Олега Екимова, заявленные меры — очень востребованы, ведь многие россияне оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он назвал эти меры беспрецедентными.

«Помощь, конечно, нужна той части наших граждан, которые наиболее пострадали. К примеру, есть семьи, где один из родителей работает, а один занимается воспитанием детей, — говорит Олег Екимов. — По 10 тысяч рублей на ребенка получит любая семья, в которой есть дети от трех до 15 лет – это мера беспрецедентная, которая реально поддержит семьи с детьми». Напомним, для получения пособия нужно будет подать заявление через «Госуслуги» или отделение Пенсионного фонда.

Профсоюзный лидер назвал очень существенной помощью и пособие по безработице, которое благодаря региональной доплате увеличилось до 15 тысяч рублей. Напомним, претендовать на него могли те южноуральцы, которые отработали в 2020 году не менее 60 дней. Такое пособие получили 4,5 тысяч южноуральцев.