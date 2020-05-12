Глава Кубани поздравил медсестер с профессиональным праздником

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото с сайта Администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил медицинских сестер Кубани с профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, жизненной энергии и благодарных пациентов.

Губернатор края отметил, что они занимают особое место в системе здравоохранения.

– В этом году мы столкнулись со сложнейшим вызовом – новой инфекцией. Наравне со всеми медицинскими работниками медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом. Особую миссию выполняет медперсонал в реанимациях, где ночи напролет продолжает самоотверженно работать, оказывать уход пациентам, - отметил глава Кубани.