Глава Кубани поздравил медсестер с профессиональным праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил медицинских сестер Кубани с профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, жизненной энергии и благодарных пациентов.
Губернатор края отметил, что они занимают особое место в системе здравоохранения.
– В этом году мы столкнулись со сложнейшим вызовом – новой инфекцией. Наравне со всеми медицинскими работниками медсестры находятся на передовой борьбы с вирусом. Особую миссию выполняет медперсонал в реанимациях, где ночи напролет продолжает самоотверженно работать, оказывать уход пациентам, - отметил глава Кубани.