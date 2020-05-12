На Кубани с 12 мая открываются офисы МФЦ

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото с сайта Администрации Краснодарского края

Они будут работать с 10:00 до 16:00 исключительно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга и входить в помещение только при наличии медицинских масок. Паспорта граждан РФ будут выдавать в порядке живой очереди.

Документы будут приниматься только по следующим услугам: государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России. Выдача, замена паспортов гражданина РФ, регистрация в системе ЕСИА.

Результаты услуг по документам, ранее поданным в Краснодаре, офис на ул. им. Александра Покрышкина, необходимо получить по предварительной записи по адресу ул. Зиповская, д. 5, павильон №1, а документы, ранее поданные в офис на ул. Крылатая, надо получить на ул. Леваневского, 174.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете.