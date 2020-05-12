Коронавирус в Москве: сколько людей реально умерло от COVID-19

По данным столичного управления ЗАГС, в апреле в Москве было зафиксировано 11 846 смертей. Общий показатель смертности превышен на 1 855 случаев в отличие от средних значений, при этом умершими от коронавируса официально считаются 658 человек. Уровень смертности от COVID-19 может оказаться почти в три раза выше представленных нам показателей.

Статистические ведомства во всем мире не были готовы к ситуации с пандемией вируса нового типа. Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по регистрации смертей от COVID-19 только 16 апреля. К этому времени жертвами инфекции в мире стали порядка 150 тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - самый низкий среди стран, в которых более 40 тысяч заболевших. Специалисты считают, что этот статистический показатель выглядит неправдоподобно, при этом, все дело может быть в несовершенстве методик подсчета. Реальное число жертв коронавируса может отражать «избыточная» смертность - оценка того, насколько общее количество смертей от всех причин в течение пандемии было выше среднего.

По информации New York Times, в 17 странах в общей сложности умерло на 63 тысячи человек больше, чем показывает официальная статистика жертв COVID-19. В частности, в Италии смертность выросла на 49%: количество смертей было выше обычного на 24 600 умерших, из которых в число жертв коронавируса попали лишь 13 710 погибших.

Примерно столько же смертей, сколько и в апреле 2020-го, зарегистрировано в Москве во время вспышек гриппа: например, в декабре 2016 года в столице умерли 12 080 человек, а в январе 2019-го - 12 037 человек. За 15 лет смертность резко выросла лишь один раз - летом 2010 года, когда в город пришла аномальная жара и смог от лесных пожаров: в августе общее количество умерших превысило 15 тысяч человек.

«Дополнительных смертей за апрель явно больше, чем зарегистрированных смертей от коронавируса. Они могут быть прямые - это те люди, у которых тест не показал положительный результат, а потом они скончались. С другой стороны, это могут быть косвенные жертвы, потому что сейчас вся медицина мобилизована под борьбу с эпидемией, и многим людям может быть тяжело получить медицинскую помощь по другим заболеваниям или дождаться скорой. Такие люди тоже будут среди неучтенных смертей», - считает доцент РАНХиГС Татьяна Михайлова.

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут не попасть в число умерших от COVID-19, если в качестве причины смерти у них указаны сопутствующие заболевания. Полностью корректных оценок летальности от коронавируса не существует ни в одной стране. «Избыточная» смертность – один из лучших индикаторов, доступных в настоящее время статистикам.