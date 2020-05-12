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Сергунина: Заявку на субсидии для малого бизнеса теперь можно подать онлайн

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сергунина: Заявку на субсидии для малого бизнеса теперь можно подать онлайн
Столичным компаниям предлагают оставить заявки на городские субсидии онлайн, фото соцсети

Столичным компаниям предлагают оставить заявки на городские субсидии онлайн. Новая услуга появилась на сайте mbm.mos.ru, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, чтобы оставить заявку на mbm.mos.ru, необходимо выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. В процессе загрузки система предлагает заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, заявку по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов пер., д. 4, стр. 2 (четвертый этаж). Время приема: с понедельника по четверг - с 9:00 до 16:00, в пятницу - с 9:00 до 15:00.

«Чтобы избежать ошибок, перед подачей заявки можно воспользоваться бесплатной услугой по предварительной оценке комплекта документов. При необходимости специалисты помогут его доработать», - говорится в материале.

Mbm.mos - проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону горячей линии: +7 (495) 225-14-14.

ГБ
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