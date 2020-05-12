Сергунина: Заявку на субсидии для малого бизнеса теперь можно подать онлайн

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12 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Столичным компаниям предлагают оставить заявки на городские субсидии онлайн, фото соцсети

Столичным компаниям предлагают оставить заявки на городские субсидии онлайн. Новая услуга появилась на сайте mbm.mos.ru, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, чтобы оставить заявку на mbm.mos.ru, необходимо выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. В процессе загрузки система предлагает заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, заявку по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов пер., д. 4, стр. 2 (четвертый этаж). Время приема: с понедельника по четверг - с 9:00 до 16:00, в пятницу - с 9:00 до 15:00.

«Чтобы избежать ошибок, перед подачей заявки можно воспользоваться бесплатной услугой по предварительной оценке комплекта документов. При необходимости специалисты помогут его доработать», - говорится в материале.

Mbm.mos - проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону горячей линии: +7 (495) 225-14-14.