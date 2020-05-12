Судебные приставы взыскали многомиллионный долг с ЗАО

Аргументы Недели → Общество

12 мая 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Ейский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Краснодарского края, о взыскании компенсации вреда окружающей среде, причиненного путем нарушения действующего законодательства. Сумма ущерба составила 9 633 072.69 р.!

Судебными приставами незамедлительно было возбуждено исполнительное производство, должником по производству выступало ЗАО "ВОРОНЦОВСКОЕ", а взыскателем - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Постановление о возбуждении исполнительного производства пристав направил заказной почтовой корреспонденцией сторонам исполнительного производства, а также продублировал должнику по средствам факсимильной связи и электронной почты. В телефонном режиме пристав-исполнитель убедился в получении уведомления должником и разъяснил все меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством, включая уголовную. Руководство акционерного общество приняло единственно верное решение и в тот же день на расчетный счет Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору перечислена сумма задолженности в полном объеме. Соответственно, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.